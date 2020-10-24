Dalış şampiyonu Şahika Ercümen, su altında Türk bayrağı açtı



KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)DÜNYA Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kocaeli'nin Karamürsel Sahili açıklarında bulanan ve yaklaşık 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisine dalış gerçekleştirerek, su altında Türk bayrağı açtı.

İzmit Körfezi'nde Karamürsel açıklarında canlı popülasyonunun artırılması ve su altı turizminin gelişmesi için 2013 yılında 30 yıl kullanılan bir yolcu gemisi, yaklaşık 20 metre derine batırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen yolcu gemisine dalış gerçekleştirerek, su altında Türk bayrağı açtı.

Yakın dönemde bölgenin gözde bir dalış noktası olacağını söyleyen Şahika Ercümen, "Bu dalış noktasını çok beğendim. Büyük bir emek harcanmış. Yakın dönemde burası çok gözde bir dalış noktası olacaktır. Körfezde bu şekilde bir batığın olması ve canlılara alan oluşturulması çok mutluluk verici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-24 11:13:46



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