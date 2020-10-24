Başkan Söğüt, "Çocuklar aydınlık yarınlarımızın habercisi"

Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve General Edip Bayoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Gözlerindeki ışık, kalplerindeki sevgi aydınlık yarınlarımızın habercisi” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve General Edip Bayoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul müdürleri ve öğretmenler ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilere maske, mesafe ve temizliğe önem göstermeleri konusunda önerilerde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Zor bir dönemde, önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlerin talep ve isteklerini karşılamak için her zaman belediye olarak hazırız. Sizlerin mutluluğunu ve gözlerinizdeki ışığı görmek, kalplerinizdeki sevgiyi hissetmek bizleri de mutlu ediyor. Bunlar, aydınlık yarınlarımızın da habercisi” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt daha sonra, beraberindeki heyet ile birlikte Barbaros Mahallesi’nde bulunan Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etti. Firmaları gezen ve sohbet eden Başkan Söğüt, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Belde Garajı ile site arasından geçen D100 üzerinde uzun zamandır köprü yapılmasının gündemde olduğunu ama bir türlü yapılamadığını belirten Nakliyeciler, Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

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