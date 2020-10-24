Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi dayanmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde yeğeni Burak Şahin İren´in (33) tabancayla vurularak öldürüldüğü haberini alan dayı Yakup Alemdaroğlu (57), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Burak Şahin İren, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Yıldıray Aslan tarafından tabancayla vuruldu. İren, ağır yaralı kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeninin ölüm haberini alan Yakup Alemdaroğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

24 saat arayla yaşamlarını yitiren dayı-yeğen öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlığı´nda yan yana toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU

2020-10-24 12:06:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.