Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi dayanmadı

Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde yeğeni Burak Şahin İren´in (33) tabancayla vurularak öldürüldüğü haberini alan dayı Yakup Alemdaroğlu (57), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde önceki gün yaşanan olayda, Burak Şahin İren, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Yıldıray Aslan tarafından tabancayla vuruldu. İren, ağır yaralı kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeğeninin ölüm haberini alan Yakup Alemdaroğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
24 saat arayla yaşamlarını yitiren dayı-yeğen öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karamürsel Yeni Mezarlığı´nda yan yana toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU
2020-10-24 12:06:15
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