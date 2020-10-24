Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1

– TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi 3.hafta karşılaşmasında Melikgazi Belediyespor’u ağırlayan Kocaeli BŞB Kağıt Spor 2519, 2426, 2523 ve 2519’luk setlerle 31 galip geldi.
Yer: Hasan Gemici
Hakemler: Melike Erol Özkan xx, Ertaç Bingöl xx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L) xxx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xx, Sultan Selim Arıman xx, Samet Hüseyinoğlu xxx, Yunus Emre Çokgüler (L) xx, Mertcan Akın (L) xx, Numan Aksoy xx
Antrenör: Yahya Tanta
Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez xx, Hakan Sabunoğlu (L) xx, Ali Shahbazı xxx, Ömer Uygur xx, Davut Şahin xx, Yiğit Korkut (L) x, Burak Kılıç xx, Emincan Kocabaş xx, Mehmetcan Ağırbaş xxx
Antrenör: Kadir Aydın
Setler: 2519, 2426, 2523, 2519
Süre: 119 dakika (273330 29)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.