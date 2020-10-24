Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62

– Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin ikinci haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Samsunspor’u 7562 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Uğur Özen xx, Kerem Yılmaz xx, Cemil Uygül xx
KBB Kağıtspor: Sertay Gürsu xx 14, Mert Ulutaş x 5, Horace Gilbert Spencer Lii xx 14, Sertan İbrahim Sari x, Keshun Deion Sherrill xx 24, Burak Şaşmaz xx 13, Bahadır Şimşek x, Anıl Atamış, Hakan Şanlı x 5
Başantrenör: Atalay Gemen
Samsunspor: Can Özcan x 3, Kahlil Quinton Dukes xxx 18, Timothy Luiz Soares xx 11, Mert Ali Sert x 5, Önder Atun xx 10, Berkay Çivgin, Ahmet Fatih Cantitiz xx 14, Berkay Sinirlioğlu x 1
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 1618 (Samsunspor lehine)
Devre: 3531 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 5345 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.