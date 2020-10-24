Kocaeli'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Sahilde buluşup kavga eden husumetli iki genç guruptaki 2 kişi bıçaklandı Polis gelince kavga edenler yaralıları bırakıp kaçtı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Olay, saat 19.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi sahilinde bulunan açık otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan gençlerden oluşan iki gurup, sahil kesiminde bulunan açık otoparkta buluştu. Gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.Ü. adlı şahıs, karşı gurupta bulunan K.S. ve N.V.’yi bıçaklayarak yaraladı. Kavga ihbarı alan polis ekiplerinin gelmesiyle kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kollarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan K.S. ve N.V. adlı iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki genci bıçakla yaralayarak kavga sonrası olay yerinden kaçan Ü.Ü. adlı şahıs ise polis ekiplerinin takibi sonucu Sanayi Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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