Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inip, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müzik eşliğinde halay çekti.

Akşam saatlerinde, D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, İzmit yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler kontak kapattı. Yolda bekleyen düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inerek, çaldıkları müzik eşliğinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yolun ortasında halay çekti. Araçların yolda kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, düğün konvoyunda bulunanlar araçlarına binerek nikahın yapılacağı salona gitti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-10-24 22:16:14



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