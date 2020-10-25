Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu

İHA

Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş ve kendisi için yardım ararken ormanlık alanda kaybolan arkadaşı, ekipler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Dümbüldek mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yürüyüş yaparken dengesini kaybeden F.T. isimli vatandaş kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan F.T.’nin yanında bulunan arkadaşı Z.E., yardım çağıracağını söyleyerek bölgeden ayrıldı. Z.E. de ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine Z.E. ve yaralı haldeki F.T.’nin bulunması için bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Ekipler telefonla arayarak irtibat kurdukları Z.E.’nin yerini tespit etti. Kısa sürede bulunan Z.E., sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ekipler, F.T.’nin düştüğü kayalıklara ulaştı. 1 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler tarafından bulunan yaralı, sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Z.E. ve F.T., yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi Güzelliği ile dikkat çeken Los Colorados Gölü, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift ...
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
YEREL HABERLER Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Sahilde buluşup kavga eden husumetli iki genç guruptaki 2 kişi bıçaklandı Polis gelince kavga edenler yaralıları bırakıp kaçtı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: ...
Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - ...
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 72
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 64 ...
İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor
YEREL HABERLER İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor
Hulusi Kentmen’in evi İzmit’e kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hulusi Kentmen’in evi İzmit’e kazandırılıyor
GÜBRETAŞ-GTÜ işbirliğiyle tarımın geleceğine yönelik Ar-Ge serası açıldı
YEREL HABERLER GÜBRETAŞ-GTÜ işbirliğiyle tarımın geleceğine yönelik ...
Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi dayanmadı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi ...
Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
Başkan Söğüt, "Çocuklar aydınlık yarınlarımızın habercisi"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, "Çocuklar aydınlık yarınlarımızın ...
Çayırova’da iki dönel kavşağa düzenleme
YEREL HABERLER Çayırova’da iki dönel kavşağa düzenleme
Dalış şampiyonu Şahika Ercümen, su altında Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Dalış şampiyonu Şahika Ercümen, su altında Türk ...
Gebze Zabıtası balıkçıları denetledi
YEREL HABERLER Gebze Zabıtası balıkçıları denetledi
Başkan Söğüt, Barbaros’u karış karış gezdi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, Barbaros’u karış karış gezdi
Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ağırladı
YEREL HABERLER Hürriyet, misafirlerini Sarısu ve Bizimköy'de ...
Kocaeli'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu
Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi
Elini kıyma makinesine kaptıran askeri itfaiye kurtardı Hastaneye kaldırılan askerin elini makineyi parçalayarak çıkardılar
YEREL HABERLER Elini kıyma makinesine kaptıran askeri itfaiye ...
Dünya rekortmeni Şahika Ercümen Kocaeli’de balık çeşitliliğine hayran kaldı İzmit Körfez'ine dalan Şahika Ercümen, 20 metre derinlikte Türk bayrağı açtı 7 yıl önce batırılıp deniz canlılarına yuva olan gemi görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Dünya rekortmeni Şahika Ercümen Kocaeli’de balık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X