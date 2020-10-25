Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı

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Selda Hatun TAN/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları 8 metrelik kuyuda yakalandı.

Dilovası Tepecik Mahallesi´nde, ormanlık alanda kazı yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 8 metre derinliğindeki kuyuda kazı yapan 4 kişi yakalandı. Tarihi eser aradıkları değerlendirilen H.K., T.B., H.A. ve A.Ç. gözaltına alındı. 4 kişinin kazıda kullandıkları jeneratör ve diğer aletleri el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Selda Hatun TAN

2020-10-25 12:17:20



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