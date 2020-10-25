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İkinci el araba fiyatlarındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri oto pazarlarına akın etti Arabalardan boş yer kalmayan oto pazarlarında müşteriler fiyatları görünce eli boş dönüyor Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı

İHA

İkinci el araba fiyatlarındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri oto pazarlarına akın etti Arabalardan boş yer kalmayan oto pazarlarında müşteriler fiyatları görünce eli boş dönüyor Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı

İkinci el araba fiyatlarında meydana gelen artışlar sonrasında Kocaeli’de bulunan oto pazarına araçlarını satmak isteyenler akın ederken, araç almak isteyen vatandaşlar ise fiyatlardan şikayet ederek eli boş dönüyor. Bal satmak için geldiği pazarda fiyatları görüne aracını satmaya karar veren vatandaş ise, “Bal satmaya geldim, fırsatı da değerlendirmek istiyorum” dedi.
İkinci el araba fiyatlarında artış devam ediyor. Araba fiyatlarındaki artışın devam etmesini fırsat bilen vatandaşlar ise araçlarını satmak için Kocaeli’deki oto pazarlarına akın etti. Oto pazarına gelerek arabalarını satmak isteyen vatandaşların araçlarının penceresindeki fiyatları görenler ise pazardan eli boş döndü. Fiyatların yükseldiğini görünce fırsatı değerlendirmek istediklerini söyleyen araç sahipleri, alıcı bulamadıklarını belirttiler. Araç almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, çözüm bulunması gerektiğini dile getirdiler.

Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Bal satmak için geldiği oto pazarında fiyatların yüksek olduğunu görünce aracını satmaya karar verdiğini söyleyen Ercan Avcı, “Şu anda buraya bal satmaya geldim ben. Fakat istediğim fiyata müşteri bulabilirsem arabayı da satarım. Ben tok satıcıyım. Şu anda sıfır araç olmadığı için ikinci el fiyatları fırlamış durumda. Arabası olan varsa satsın, beklesin. Fırsatı değerlendirmek istiyorum. İnsanlar muhabbet etmeye gelmiş, alıcı yok. 3 hafta önce alan alanaydı, şimdi bakıyorlar. İnsanlar etikete bakıp geçiyor. Bal satmaya geldim, fırsatı da değerlendirmek istiyorum” dedi.

“20 bin TL bütçem var, bu paraya araba bulabilmek mümkün değil”
Oto pazarına 20 bin TL bütçesi ile araç almaya geldiğini söyleyen Cemal Özçelik isimli vatandaş, fiyatları görünce şaşırdığını ifade ederek, “Araç bakmaya geldik ama maalesef alamıyoruz. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Delinin birisi kuyuya bir taş attı, şimdi bin tane akıllı çıkartamıyor. Fiyatlara bak kardeşim, olmayacak arabalar 25 bin TL, 40 bin TL. Benim en çok 20 bin TL bütçem var. Bu paraya araba bulabilmek mümkün değil. O fiyata alamıyorsun. Binilecek araba alamazsın. O fiyata araçların güvenliği yok. Binilecek en düşük araba 40 bin50 bin TL. Fiyatları görünce vazgeçtim. Herkes öyle, bakıyorlar almıyorlar. Olmayacak fiyatlar bunlar” diye konuştu.

“İkinci el fiyatları fırlayınca belki kar ederim diye aracımı pazara getirdim”
Fiyatların yüksek olmasını değerlendirmek için otomobilini satmaya karar verdiğini belirten Ramazan Altun ise, “Aracımı satmaya geldim. İkinci el fiyatları fırlayınca belki kar ederim diye aracımı pazara getirdim. Müşteriler aracın hasarına, bir de kilometresine bakıyor. Şimdi fiyatlar yüksek olduğu için de müşteri yok. Fiyatı görünce aracın kusuruna yönleniyorlar. ‘Hasarı ne kadar, kilometresi ne kadar’ gibi sorularla fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. Fiyatlar yüksek olduğu için halkımız kusurlarına yönleniyor. Biz de fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Araba bakıyorum ama bisiklet alıp gideceğim”
Fiyatlara tepki gösteren Muzaffer Erdem, “Araba bakıyorum ama bisiklet alıp gideceğim. Fiyatlar aşırı yüksek. 40 bin TL değerindeki araba olmuş 80 bin TL. Nasıl alalım? Geçmişe göre fiyatlar üç katı olmuş. Araba bakmaya geldik ama boş gidiyoruz. Buradan giderken sebze, meyve alayım da boş gitmeyeyim dedim. Araba almaktan vazgeçtik. Daha da yükseğe gidiyor, hiç düşeceğe benzemiyor. Yetkililer bu işe el atsın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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