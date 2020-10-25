Mesire alanında kaybolan 2 kişi için seferber oldular



Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, mesire alanında yürüyüş yapan 2 arkadaştan 1'i, uçurumdan düşerek, ayağını kırdı. Bölgede kaybolan 2 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinde kurtarıldı.

Olay, dün akşam, Dümbüldek Mesire Alanı yakınında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan kişi, yürüyüş yaparken arkadaşının uçurumdan düşüp, ayağını kırdığını ve nerede olduklarını bilmedikleri söyledi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, bölgeye giderek aramakurtarma çalışması başlattı. Ekipler, kayıp kişilerden ihbarı yapan Z.E. ile telefonla irtibat kurdu. Z.E.´nin cep telefonundan gönderdiği konum bilgisi ile kısa sürede bölgeye ulaşıldı. Z.E., sağlık ekipleri tarafından kontrol edilirken, arkadaşı F.T.´nin uçurumdan düşerek, ayağını kırdığını ve şu anda nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, ikiye ayrılarak, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

SEDYEYLE AMBULANSA TAŞINDI

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından F.T.´ye ulaşıldı. Yürüyemeyen F.T., ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşındı. 2 arkadaş, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN

2020-10-25 14:23:01



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