Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

İHA

Kocaeli’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 97. yılını, düzenlediği etkinliklerle festivale dönüştürecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kubat konseri, Kahramanlık Türküleri, kodlama atölyeleri, su sporları, spor festivali ve daha birçok etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında birçok anlamlı etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sevilen sanatçı Kubat, Cumhuriyet Bayramı 97.yıl özel konserinde Kocaelili vatandaşlar ile buluşacak. 29 Ekim Perşembe günü Milli İrade Meydanı saat 19.30’da başlayacak özel konseri vatandaşlar, pandemi koşullarında arabada takip edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında ‘Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’ düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde 27 Ekim Salı günü saat 19.30’da gerçekleştirilecek konserde birbirinden güzel eserler icra edilecek. Program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Nuray Polat Gündoğan, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı’nın solist olarak görev aldığı ve Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi’nin anlatımıyla gerçekleştirilecek. Diğer yandan Cumhuriyet’in 97. yılı kutlamaları çerçevesinde 97 eğitim kurumuna 97 adet robotik kodlama atölyesini eğitimin hizmetine kazandıracak. Robotik Kodlama Atölyelerinin (KODELİ) lansman töreni Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir, 2023’e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kuracak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında su sporları etkinlikleri de düzenlenecek. Kocaeli’de bulunan su sporları kulüpleri ile ortaklaşa yapılacak etkinliklerde serbest dalış, yüzme, yelken, kürek, dragon bot, flyboard, su jeti ve dalış sporları gösterileri yapılacak. Etkinliğin 29 Ekim Perşembe günü Sekapark Uçurtma Tepesi’nde bulunan sahil kısmında yapılması planlanıyor. Sporcular, günün anlam ve önemine uygun olarak kıyıdan bin 923 metre uzaklıktan organizasyonun yapılacağı alana gelerek gösterilerini gerçekleştirecek. Organizasyon halka kapalı şekilde bir sosyal medya prodüksiyonu olarak yapılacak.
Yine Cumhuriyet Bayramları etkinlikleri kapsamında 27,28 ve 29 Ekim tarihlerinde spor festivali gerçekleştirilecek. Sosyal etkinlik çerçevesinde ve korona virüs tedbirleri kapsamında Spor Okulları öğrencileri ve her yaştan vatandaşlar sporla bulaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 12.0016.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında masa tenisi, tenis, Floor Curling, badminton, atletizm, ayak tenisi ve penaltı yarışması düzenlenecek.
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bayramı ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor
Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Akçaray, 400 kamera ile uzaktan kontrol ediliyor
Mesire alanında kaybolan 2 kişi için seferber oldular
YEREL HABERLER Mesire alanında kaybolan 2 kişi için seferber oldular
Kaçak define avcıları kazdıkları metrelerce derinlikteki kuyu içerisinde böyle yakalandı Define avcılarına operasyon anı jandarma kamerasında
YEREL HABERLER Kaçak define avcıları kazdıkları metrelerce ...
İkinci el araba fiyatlarındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri oto pazarlarına akın etti Arabalardan boş yer kalmayan oto pazarlarında müşteriler fiyatları görünce eli boş dönüyor Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
YEREL HABERLER İkinci el araba fiyatlarındaki artışı fırsata ...
(Özel haber) Karadeniz’in hırçın dalgalarında olimpiyatlara hazırlanıyor Yasin Pehlivan, olimpiyatlarda dalga sörfünde şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
YEREL HABERLER (Özel haber) Karadeniz’in hırçın dalgalarında ...
Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser arayan 4 kişi, kazdıkları kuyuda ...
Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye taşındı
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölümde 'ihmal' iddiası, mahkemeye ...
Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken ...
Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi Güzelliği ile dikkat çeken Los Colorados Gölü, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift ...
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
YEREL HABERLER Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Sahilde buluşup kavga eden husumetli iki genç guruptaki 2 kişi bıçaklandı Polis gelince kavga edenler yaralıları bırakıp kaçtı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: ...
Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - Melikgazi Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 3 - ...
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 - Samsunspor: 62
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 72
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 64 ...
İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor
YEREL HABERLER İzmit Serdar Mahallesi yolları yenileniyor
Hulusi Kentmen’in evi İzmit’e kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hulusi Kentmen’in evi İzmit’e kazandırılıyor
GÜBRETAŞ-GTÜ işbirliğiyle tarımın geleceğine yönelik Ar-Ge serası açıldı
YEREL HABERLER GÜBRETAŞ-GTÜ işbirliğiyle tarımın geleceğine yönelik ...
Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi dayanmadı
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden yeğeninin ölümüne kalbi ...
Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe kent meydanında çalışmalar sürüyor
Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
Başkan Söğüt, "Çocuklar aydınlık yarınlarımızın habercisi"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, "Çocuklar aydınlık yarınlarımızın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X