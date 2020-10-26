Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyere çıktı. Aydınlatma direğini yıkan TIR´ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 kara yolunun Hacı Osman Mahallesi mevkisinde yaşandı.
İzmit istikametine giden Ramazan Demirkan idaresindeki 41 UZ 365 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çıkan TIR, refüjdeki aydınlatma direğini devirdi. Kazada, sürücü Ramazan Demirkan yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-10-26 10:50:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.