Flamingolar, İzmit Körfezi'ni renklendirdi

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi´nde denize inen yüzlerce flamingo, renkli görüntüler oluşturdu.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölgede, 150 farklı kuş türü barınıyor. Körfeze inen kuşlar, burada hem dinleniyor hem de sahil şeridi boyunca denizin dibini tarayarak besleniyor.

Bu sabah da bölgede yüzlerce flamingo denize indi. Sahilde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, kıyıdaki flamingoları doyasıya izledi. Flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-26 11:02:32



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