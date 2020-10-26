'Hayatın önüne park etme, ambulansı bekletme'

Ambulansların vakalara geç ulaşmasına sebep olan hatalı parklanmalar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanan kamu spotu Yönetmen Murat Uygur tarafından çekildi.

'Hayatın Önüne Park Etme, Ambulanı Bekletme' sloganı ile öne çıkan sosyal sorumluluk projesinin kamu spotu çekimlerine başlandı. Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği ve Alpine Life Ambulans işbirliği ile hayata geçirilen projenin çekimleri Yönetmen Murat Uygur tarafından yapıldı. Metropol kentlerde acil vakalara ulaşma konusunda zaman kaybına neden olan yanlış yapılan araç parklanmalarına dikkat çekiliyor.

Sokak ve cadde başlarına veya ortalarına yapılan yanlış parklar yüzünden vakaya giden sağlık ekiplerinin yaşadığı zorluklar konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı proje ile ilgili bilgi veren Uygur, ’’İnsan yaşamı ile doğrudan ilgili bu konuda hedef kitleye doğru bilgi vermek ve pozitif algı oluşturmak için çekilen bu kamu spotunun fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz’’ dedi.

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