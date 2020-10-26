Cenaze Hizmetleri personeline etkili iletişim eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimler kapsamında halkla temas eden personele “Etkili İletişim Eğitimi” verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan cenaze hizmetleri personeline etkili iletişim konulu eğitimin ikincisi düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Otobüs şoföründen zabıtaya, Belediyenin halkla temas eden bütün ekipleri vatandaşla ilişkiler konusunda özel eğitim programına tabi tutulacak. Halkla ilişkilerin niteliği geliştirilecek, etkinleştirilecek” beyanına istinaden düzenlenen eğitimde vatandaşla iletişiminin daha etkili olması amaçlandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde daha kaliteli hizmetler sunmak, yapılan işin zorluğundan dolayı yaşanan sıkıntıları azaltabilmek hedeflendi.

Eğitim, Büyükşehir Belediyesi iç eğitmeni tarafından gerçekleştirildi. Psikolog Sümbül Yaşayan Zararsız, eğitimde iletişimin önemi, iletişimde dikkat edilmesi hususlar, öfke anında yapılması gerekenler ve empati gibi konulara değindi. Ayrıca yaş sürecinin evreleri ve o süreçte neler yapılması gerektiğinin altını çizerek eğitimini tamamladı.

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