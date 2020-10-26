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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muzaffer Bıyık vatandaşı dinledi

İHA

Muzaffer Bıyık vatandaşı dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gönül belediyeciliği anlayışıyla her fırsatta vatandaşların içinde olmaya özen gösteriyor. Hafta sonu da yoğun bir şekilde programlara katılan ve esnafları ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Abdi İpekçi Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çay sohbetleri de gerçekleştirerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu, çocuklara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sosyal belediyecilikle gönül belediyeciliğini harmanlayarak hareket ediyoruz. Bir yandan projelerimizi gerçekleştirirken bir yandan da Darıca’da yaşayan herkesin mutlu olduğu bir ilçe inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Darıca’da yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve mutlu oldukları bir şehir inşa etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

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