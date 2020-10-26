Halk otobüsleri yan yana dizilerek "Maske, mesafe, Temizlik" uyarısı yaptı Halk otobüslerinden korona virüs tedbirleri koreografisi

Kocaeli'de belediye ait halk otobüsleri yan yana dizilerek yaptıkları koreografi ile korona virüse karşı, "Maske, mesafe ve temizlik" mesajı verdi. Otobüslerin koreografisi ise havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgına karşı çalışmalar devam ederken, Kocaeli'de bir araya gelen halk otobüsleri de virüse karşı alınması gereken önlemler için koreografi ile mesaj verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin salgının önüne geçebilecek temizlik, maske ve mesafe kuralları için başlattığı "TMM mı" adlı farkındalık çalışmaları kapsamında büyükşehire ait halk otobüsleri yan yana dizilerek "TMM" yazısı oluşturdu. 10 otobüs ile oluşturulan yazı ile vatandaşlara, korona virüse karşı alınması gereken önemli tedbirler hatırlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Plaj yolu otobüs garajında yapılan koreografi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüslerle yazılan "TMM" koreografisi ise temizlik, maske ve mesafe vurgusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.