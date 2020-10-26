'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na sembolik 81 fidan

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde oluşturulan 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na 81 il için 81 fidan dikildi.

Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi´nin ortaklaşa düzenlediği programda, Kuştepe Mesire alanında 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Temel Çorlu, gençlik meclisi üyeleri ve çocukların katıldığı programda fidanlar dikildi. Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Hatay´da çıkan yangında kül olan ormanlar için büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Burada oluşturduğumuz 'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na 81 ilimizi temsilen 81 fidan dikiyoruz. Yaşadığımız şehirde olabildiğince yeşil alan sayısını artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, bulduğumuz alanları yeşillendiriyoruz. Dünyada bütün canlılara değer vermeliyiz ve sevmeliyiz. Yavrularımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT

2020-10-26 13:48:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.