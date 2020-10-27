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Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı Karadeniz hamsisi Marmara’nın yolunu unuttu Tezgahlarda 30 liranın altında balık yok

İHA

Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı Karadeniz hamsisi Marmara’nın yolunu unuttu Tezgahlarda 30 liranın altında balık yok

Denizlerde palamut bolluğunun bitmesiyle birlikte, palamutun tezgahlardaki fiyatı iki katına çıktı. Karadeniz hamsisi de tezgahlara bir türlü gelemeyince vatandaşlar balık yemeye hasret kaldı.
Denizlerdeki balık bolluğunun azalması tezgahlara da yansıyor. Karadeniz’de çıkarılan hamsi, Marmara bölgesine yetişemeden bitiyor. Kocaeli’de vatandaşlar ve balıkçılar, bir türlü gelemeyen Karadeniz hamsisine hasret kalıyor. Karadeniz hamsisi çıkmadığı için Marmara hamsisinin fiyatı da bir türlü düşmüyor. Palamuttaki bolluğun bitmesiyle birlikte de tezgahlardaki palamut fiyatları da iki katına çıktı. Bununla birlikte tezgahlarda 30 liradan aşağıya balık bulmak mümkün olmuyor. Öte yandan balıkçılar, denizlerdeki bilinçsiz avlanmanın, balık bolluğunu yok ettiğini söylüyor.

“Karadeniz’den çıkan hamsi Marmara’nın yolunu unuttu”
Şu anda Marmara bölgesine Karadeniz hamsisinin gelmediğini belirten balıkçı Samet Balcı, “Çünkü Karadeniz bölgesinde çıkan hamsi sadece Karadeniz’deki illerin ihtiyacını karşılıyor. Bol miktarda çıkmadığı için Marmara’daki tezgahlara şu anda düşmeye başlamadı. Şu anda buradaki tezgahlarda Marmara hamsisi, yani yerli hamsi dediğimiz hamsiler var. Ama Karadeniz hamsisi tabii ki daha başkadır, daha yağlı olur, daha lezzetli olur. Şu anda Karadeniz hamsisinde bir durgunluk var. Sezonun açılmasıyla birlikte Karadeniz hamsisinin kendisini göstermesi gerekiyordu. Buradaki tezgahlara kadar gelmesi gerekiyordu ama şu anda Karadeniz hamsisi az olduğu için, az miktarda çıktığı için sadece Karadeniz hamsisinin ihtiyacını karşılıyor. Buradaki tezgahlara kadar düşmedi. Eskisi kadar bol miktarda bir balık yok denizlerde. Eski zamanda Karadeniz bölgesinden günde 100 ton, 150 ton balık çekilirken, şu anda çekilen balık miktarı 20 ton, 25 ton. Günlük çekilen balık miktarı az olunca buradaki balık tezgahlarına kadar gelmiyor. Karadeniz’den çıkan hamsi Marmara’nın yolunu unuttu” dedi.

“Karadeniz hamsisi çıkmadığı için yerli hamsinin fiyatı yüksek”
Vatandaşların sürekli Karadeniz hamsisini sorduğunu söyleyen Balcı, “‘Karadeniz hamsisi geldi mi?’, ‘ Ne zaman gelecek?’, ‘Fiyatlar ne zaman düşecek?’ diye soruyorlar. Şu anda Karadeniz hamsisi çıkmadığı için yerli hamsinin bile fiyatı yüksek. Normalde Karadeniz hamsisi gelseydi 20 liraya, 25 liraya kadar düşecekti. Ama yerli hamsi şu anda 30 lira, 35 lira. Balığın miktarı az olduğu için fiyatlar da biraz yüksek oluyor” diye konuştu.

“Geçen ay 15 liraydı, şu anda 30 lira”
Denizlerdeki palamut bolluğunun da bittiğini vurgulayan Balcı, “Palamut da azalmaya gitti. Sezon açıldığında çok güzeldi, denizden çıkıyordu, bol miktarda vardı. Ufak bir gırgır 200300 kasa palamut sarıyorken, şu anda 4050 kasa palamut sarabiliyorlar. O yüzden de fiyatlar yüksek oluyor. Geçen aya nazaran, 15 liraydı tanesi şu anda 30 lira tanesi. Palamut azaldı. Havalar biraz daha sıcak giderse belki Kefken, Ağva, Şile taraflarında palamut yine gelebilir. Ama şu anda palamut Trabzon, Rize, Ordu, Giresun taraflarına kaydı. Buralarda çok az miktarda çıkıyor. Sezonun ilk açıldığı gibi bir palamut bolluğu yok. Balıkların azalma durumu senelerdir gelen bilinçsiz avlanmadan kaynaklanıyor. Bir kota yok, bir şey yok. Her gırgır istediği kadar balık tutabiliyor. Eskiden mesela 3 liraya, 4 liraya asgari ücret alan bir kişi bile palamut alabiliyordu. Ama şu anda palamut 30 lira. Mesela farz edelim 5 kişilik bir aile balık yemeye kalktığı zaman, palamut yiyecekse ve 4 tane palamut alacaksa en az 100120 lira para veriyor” şeklinde konuştu.

“Tezgahlarda 30 liradan aşağı balık bulmak biraz mümkün değil”
Bu sezon denizlerde bolluk yaşanan bir balık olmadığını kaydeden Balcı, “10 sene,15 sene önceki bolluk şu anda günümüzde yok. Mesela 10 sene, 15 sene önce hamsinin kilosu 5 liraydı. Palamut 23 liraydı. Çinekop 1520 liraydı. Çünkü çok bol miktarda avlanıyordu. Bol miktarda avlandığı için, bir mal ne kadar çok olursa fiyatı o kadar aşağıda olur. Ama bir mal ne kadar az tutulursa kıymeti bir o kadar da yukarıda olur. Hamsi 30 lira, istavrit 30 lira, palamut 30 lira, mezgit balığı 35 lira, barbun balığı 50 lira, çupra, levrek balığının kilosu 50 lira, çinekop balığı günlük olarak değişiyor. Şu anda 6070 liraya indiği gün de oluyor 80 liraya çıktığı gün de oluyor. Günlük ne kadar bol tutulursa ona göre bir fiyat biçiliyor. Onun dışında turna balığı 50 lira, somon balığı 80 lira, karidesin kilosu 50 lira. Tekir balığım var 35 lira. Tezgahlarda 30 liradan aşağı balık bulmak biraz mümkün değil. Bu şu anki hava koşullarıyla ilgili. Şu anda çıkan balıklarla mümkün değil. Havaların hem soğuması gerekiyor, hem de denizde lodos, fırtına gibi hava koşullarının olmaması gerekiyor. Kayık rahat açılırsa bu sefer balık rahat rahat tutulur. Bu şekilde bol olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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