Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Kardeş Eller” projesi üzerinden başlattığı “Askıda Tablet ve Bilgisayar” kampanyasında çocukların yüzleri gülmeye başladı.

Kardeş Eller projesiyle binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşı, hayırseverle buluşturan İzmit Belediyesi, uzaktan eğitim kapsamında tablet, bilgisayar ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan öğrencilerin yüzünü güldürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başlattığı “Askıda Tablet ve Bilgisayar” kampanyasında hayırseverlerin bağışlarıyla tablet ve bilgisayarlar öğrencilerin kullanımına sunulmaya devam ediyor.

Askıda Tablet ve Bilgisayar kampanyasıyla bir hayırseverin desteğiyle alınan tabletine kavuşan 6. Sınıf öğrencisi Yusuf, “Ben komşumuzun geçici olarak verdiği diz üstü bilgisayar ile derslerime girebiliyordum. Komşumuzun verdiği diz üstü bilgisayarı geri verince derslerime giremedim. Şimdi belediye başkanımız Fatma ablanın verdiği tabletle derslerime girebileceğim. Çok teşekkür ederim” dedi.

Yusuf’un annesi ise, “Bu imkanları bize sağladığı için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’ten Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun dersleri online olarak devam ettiği için derslerine bir süredir giremiyordu. Artık derslerine girebilecek. Ben tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğini de sağlamaya yönelik projeye destek vermek isteyen vatandaşlar kurulan internet sayfasından güvenli bir şekilde giriş yaparak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek verebilir. Başkan Hürriyet, tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya çağırırken, “Haydi İzmit! İhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine destek verin, eğitimleri yarım kalmasın” şeklinde konuştu.

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