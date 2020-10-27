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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi İzmit’te açılıyor

İHA

Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi İzmit’te açılıyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının korunması ve gelecek nesle aktarılması hususunda Yeşil Konak’ta müze çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi, perşembe günü dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’nin açılışını gerçekleştiriyor.
‘Tarih Koridoru’ projesi kapsamında restore edilen Yeşil Konak içerisindeki Atatürk Müzesi’nin çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, perşembe günü saat 14.00’te müzenin açılışını gerçekleştirecek. Dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’nin açılış töreni ile İzmitliler, Eriş Ülger’in özel arşivinden ve koleksiyonundan Atatürk’e ait askeri ve sivil yaşamına dair fotoğraflar ile özel eşyalarına erişebilecek.
Cumhuriyetin coşkusunu tüm İzmit’te yaşayacak olan vatandaşlar, Atatürk Müzesi’nin açılışı ile birlikte, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel eşyaları ve fotoğraflarını diledikleri gibi inceleyebilecek. Restoresi tamamlanan Yeşil Konak içerisinde açılışı gerçekleşecek olan Atatürk Müzesi, perşembe günü tüm İzmitlileri ziyarete bekliyor.

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