Kocaman’dan sanayi sitesi işçilerine ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek, işçilerle sohbet etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman projeleri yakından takip ederken, halkın her kesimiyle birlikte olmaya özen gösteriyor. Muhtarlarla, sanayicilerle, STK’larla sürekli iletişim halinde olan Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi esnafı ve çalışan işçilerle bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi.

Sanayi esnafından son yıllarda gelişen sektörler hakkında bilgi alan Başkan Kocaman “Alın teriyle çalışan tüm kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Kartepemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Tüm değerlerimizle, tüm dinamiklerimizle bu gelişime katkı sunup, uyum sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Geri dönüşüm konusunda esnafların isteklerini dinleyen Başkan Kocaman, “Bu konuda ekibimizle çalışmaktayız. Üretim kadar geri dönüşümün de ekonomiye büyük katkıları vardır. Torunlarımızın bizlere emaneti olan ilçemiz için geri dönüşüme büyük önem vermekteyiz. Yaz kış demeden alın teri döken işçilerimiz, esnafımızın görüşleri bizim için önemli” diye konuştu.

Kartepe Sanayi Sitesi üretilen ürünler hakkında Kartepeli esnaflardan bilgi alan Kocaman “Esnafımızın ne kadar yetenekli olduğunu gelip görmek gerekiyor. Her esnafımız ilçemiz için bir değer üretmektedir. Emek verilerek yapılan her iş kıymetlidir. Kentimizin ülkemizin ekonomisine katkı veriyorsunuz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, üretimin ve istihdamın arttırılması noktasında imkanlarımız dahilinde her zaman yanınızdayım. Bir kardeşiniz olarak ne zaman isterseniz kapım açık” şeklinde konuştu.

Sürpriz ziyaretle mutlu olan Kartepe Sanayi Sitesi esnafları, “Başkanımız bizden biri gibi. İlgisini, sevgisini her zaman hissediyoruz. Bu zor günlerde de hep yanımızda, sağolsun, var olsun” ifadelerini kullandı.

