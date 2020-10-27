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Kocaeli'den dünyaya 'alem' gönderiyor Üçüncü kuşak alem ustası, 20 yıldır ürettiği alemler ile camilerin kubbelerine imza atıyor

İHA

Kocaeli'den dünyaya 'alem' gönderiyor Üçüncü kuşak alem ustası, 20 yıldır ürettiği alemler ile camilerin kubbelerine imza atıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan ailesi tarafından 3 kuşaktır sürdürülen mesleğini Metin Yücel, ürettiği alemleri Türkiye'nin 81 ili ile dünyanın dört bir yanındaki camileri süslüyor.
Kocaeli’de ailesinin başlattığı meslekte üçüncü kuşak olarak alem ustalığını 20 yıldır ettiren Metin Yücel, yaptığı alemler ile camilerin kubbelerine imzasını atıyor. 40 yaşındaki Yücel, ürettiği alemleri Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra, Dünya'nın dört bir yanındaki göndererek camilerin kubbelerinin tamamlanmasına katkı sunuyor. 3 kişilik bir ekiple atölye çalışmasıyla yapılan alemler, son halini alana kadar çeşitli aşamalardan geçiyor. Makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ortaya çıkan 1 alem yaklaşık 2 günlük çalışmayla yapılıyor. Yapılan alemler ise Türkiye’nin 81 iline, Balkanlar başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Dünya'nın dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.

“Daha iyi ürün çıkarma hedefindeyiz”
Alemlerin kromdan yapılmasına özen gösterdiklerini söyleyen Metin Yücel, “Mesleğimiz camilerin üzerindeki krom dediğimiz alemlerdir. Kromdan yapıyoruz. Bakıra göre alemimizin parlaklığı ve dayanıklılığı daha uzun sürelidir. Biz bu işi günümüz teknolojisine uyarak makinelerde yapıyoruz. Tabii ki el işçiliğimiz de var. Daha iyi ürün çıkarma hedefindeyiz. İlerledikçe teknolojide ayak uyduracağımız yerler eksik olsa bile inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Dışarıya bağımlı bir imalatımız yok”
Alemin yapımında ilk sırada nakliye aşamasının olduğunu dile getiren Yücel, “Ürün atölyemize geldikten sonra kesim aşamasına giriyor. Kesimden sonra bükme, alıştırma aşaması dediğimiz presleme, kalıplama aşaması var. Sonra tornalama, kaynaklama aşamaları var. Daha sonra ise temizleme aşaması yani parlatma aşaması var en son. Sonra nakliyeyle istenilen adrese kargoluyoruz. A’dan Z’ye hepsi bu atölyede yapılıyor. Dışarıya bağımlı bir imalatımız yok. Minare alemini yaklaşık 2 gün gibi bir sürede bitiriyoruz. 3 kişilik bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yurt dışından da istekler oluyor”
Yaptıkları alemleri iç piyasa ve dış piyasa pazarlama olarak satışa sunduklarını kaydeden Yücel, “Türkiye’de 81 vilayette istek olması haricinde yurt dışından da istekler oluyor. Avrupa ülkelerinde, Balkan ülkelerinde isteklere cevap veriyoruz. Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Avrupa’dan Almanya ve Hollanda’da bulunan camilere gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

"Allah katında mükafatı büyük diye düşünüyoruz"
Yaptığı alemleri camilerde görünce manevi olarak da mutlu olduğunu ifade eden Yücel, "Bizim ticari yönün yanında da manevi olarak da mükafatımızın, tabii ki değerlendirmesi olursa Allah katında mükafatı büyük diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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