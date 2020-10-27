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Cinsel istismar sanıkları, mağdur kızın engelli olduğunu bilmediklerini söyledi

DHA

Cinsel istismar sanıkları, mağdur kızın engelli olduğunu bilmediklerini söyledi


Sebahattin AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yüzde 57 zihinsel engelli D.S.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla H.A. ile birlikte tutuksuz yargılanan S.B., öpüştüğünü kabul ettiği genç kızın engelli olduğunu bilmediğini savundu. Anne M.S. ise, sanığın kızını tanıdığını ve engelli olduğunu bildiğini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yüzde 57 zihinsel engelli D.S.'ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen H.A. ve S.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan H.A. ifadesinde, "S.B ile buluştuğumuz yerde, tanıdığım D.S.'yi gördüm. Körfez ilçesi İlimtepe'ye gittik. S.B. ve D.S., aracın arka koltuğunda oturuyordu. Ben aracı kullandım. Yolda S.B. ve D.S., öpüşüyordu. Durduktan sonra araçtan inip, telefonla konuştum. Tekrar araca bindiğimde geri dönmem gerektiğini söyledim. Araca geri döndüğümde S.B.'nin üstü çıplaktı. D.S.'nin rızası olduğunu düşünüyorum. S.B. ile öpüşürken karşı koymadı. D.S. evde dayısı tarafından tacize uğradığını, eve gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine üçümüz M.H.'nin evine gittik. Bekar olduğu için evi boştu. Kızı bırakıp, ayrıldık. Mağdurla ilişkiye girmedim. Temasım dahi olmadı. Suçu kabul etmiyorum. Mağdurun engelli olduğunu bilmiyordum. Bu yönde herhangi bir şüphem de olmadı" dedi.
'ÜÇÜNÜZDEN BİRİ BENİ ALACAK'
H.A. daha sonra genç kızın kendisini cep telefonuyla aradığını belirterek, "M.H.'nin telefonundan D., beni aradı. Bana, 'Sen yaptın' şeklinde suçlamalarda bulundu. Kendisine 'Ben sarışın olan kişiyim seninle bir şey yapmadım' dedim. O da bana, 'Tamam sen yapmadın ama üçünüzden biri beni alacak. Almazsanız hepinizi şikayet ederim' dedi. Ben de kendisine, 'İstediğin yere şikayet et' deyip kapattım"diye konuştu.
'PİS OLDUĞU İÇİN İLİŞKİYE GİRMEDİM'
Tutuksuz sanık S.B. ise şöyle ifade verdi:
 "H.A.,'Bir kız var, İstanbul'a gitmek istiyor' dedi. Bunun üzerine yürüyerek D.S. isimli kızın yanına gittim. İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Evine gitmediğini, dayısı tarafından tacize uğradığını söyledi. H.A.'nın beklediği araca bindik. Koltuktayken kız beni boynumdan öptü. Ben öpmedim. İlimtepe'ye gittik. Ben kız pis olduğu için ilişkiye girmedim. Kendisine temas etmedim. D. ile öpüştüğüm doğru. İlişkiye girmedim. D., eve gitmek istemiyordu. Sokakta kaldığı için H.A., M.H. isimli arkadaşının evine götürmeyi teklif etti. D.'yi bu eve götürdük. Kız beni aradı, 'Üçünüzden biri beni alacak. Yoksa şikayet edeceğim' dedi. Neden üçümüzden biri almak zorundaymış bilmiyorum. Şikayetçi olabileceğini söyledim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben mağdurun engelli olduğunu bilmiyordum." 
ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
D.S.'nin babası Z.S. ise, "Olanları kızımdan öğrendim. Sanıklardan şikayetçiyim. Kızım bir bakım merkezinde kalmaktadır" dedi. Anne M.S. de "Kızımın engelli olduğunu S.B. biliyordu. Amcasıyla aynı mahallede oturduk" diye konuştu. S.B. ise iddiayı kabul etmeyerek, genç kızı tanımadığını savundu. 
D.S.'nin avukatının "Mağdure engellidir. Rızadan bahsedilemez. Cinsel istismar sadece bekaret bozulmasıyla sınırlı değildir. Aleyhe beyanları kabul etmiyoruz" dediği duruşma, M.H. hakkındaki yakalama kararının devamına, telefon kayıtlarının incelenmesine ve genç kızın dinlenmesine karar verilerek ertelendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Sebahattin AYDIN
2020-10-27 13:07:10

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