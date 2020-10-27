Aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı

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GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, aynı evde kalan 5´i Pakistan, 12´si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'nin Tatlıkuyu Mahallesi´ndeki eve baskın düzenledi. Aynı evde kalan 5´i Pakistan, 12´si Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan Y.A. da gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-27 13:18:06



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