Kocaeli'de kaçak içki imalathanesine baskın



Selda Hatun TAN/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, sahte içki imalathanesine yapılan baskında mayalanmaya bırakılan 171 litre içki ile şişelere konulmuş 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda evde yapılan aramada 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması ve 4 litre üzüm suyu ele geçirildi. Körfez ilçesindeki başka bir evde yapılan aramada ise 1 litrelik şişeler halinde 50 litre sahte içki ele geçirildi. 2 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' kapsamında adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN

2020-10-27 23:27:18



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