Başiskele'de amatör futbola modern tesis yatırımı

Başiskele Belediyesi, ilçenin spor kulüplerine yeni modern bir tesis kazandırıyor.

İlçede sporun gelişmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçenin futbol takımlarından Bahçecik Spor Kulübü’ne yeni modern bir tesis kazandıracak. Bu kapsamda Kılıçarslan Mahallesi Bahçecik Stadı’nın da yanında yer alan eski binanın yıkılmasının ardından yapılacak yeni tesis binası için bir proje hazırlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası temeli bugün atılan tesisi inceledi. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar, lavaboalar yer alacak.

İncelemelerin ardından tesis yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Sporun ilçemizde tüm herkese ulaşması için Başiskele Belediyesi olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Tesisleşmeden malzeme yardımına, lojistikten her türlü ekipman desteğine kadar birçok konuda amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz. Bugün Bahçecik Spor Kulübümüz’ün modern tesisinin temelini attık. Kısa süre içerisinde bitirip kulübümüzün hizmetine sunacağız. Tesisleşmede amatör spor kulüplerimizle birlikte hareket edecek ve kentimizde sporun ve sporcularımızın gelişimini birlikte başaracağız” dedi.

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