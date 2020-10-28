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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca’da Cumhuriyet coşkusu moral otobüsüyle yaşanacak

İHA

Darıca’da Cumhuriyet coşkusu moral otobüsüyle yaşanacak

Darıca Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla üstü açık moral otobüsüyle bando eşliğinde şehir turu atarak, 29 Ekim coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.
Darıca’da Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu, moral otobüsünün bando eşliğinde şehir turu atmasıyla birlikte yaşanacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını yayımladığı mesajla kutladı. Cumhuriyet coşkunu Darıcalılar'la birlikte yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara davet etti. Cumhuriyetin geleceğe güçlü bir şekilde taşınacağını belirten Başkan Bıyık, “Bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve onurlu mücadeleye destek veren yüreğinde bağımsızlık aşkı ve vatan sevdası olan kahraman milletimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. Yılına doğru koşarken Türkiye, her zamankinden daha güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürüyor. Karadeniz’de bulunan Doğalgaz rezervleriyle, inşallah kısa bir süre çerisinde Akdeniz’de de alacağımız müjdeli haberlerle bizi bölmek ve zayıflatmak isteyenlere en güzel cevabı vermiş olacağız. Bundan 100 yıl önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle bugün yeniden veriyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Bize düşen ise her zamanki gibi kenetlenmek ve birlik olmaktır” dedi.
Bin yıl önce Malazgirt’te başlayan bu kutlu yürüyüşün, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale’de, Sakarya’da, 1974’te Kıbrıs’ta ve bugün de Akdeniz’de devam ettiğini kaydeden Başkan Bıyık, “7 düvel bir araya gelse de bu kutlu yürüyüşe engel olamayacak. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kutlamaları buruk yaşasak da moral otobüsümüzle bando eşliğinde şehir turu atarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Sizlerin de Türk bayraklarıyla evlerinizin balkonlarından coşkuya ortak olmanızı bekliyoruz. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık ve huzur diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.

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