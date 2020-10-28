Körfez millet bahçesi için çalışmalar başlıyor

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek Millet Bahçesi için çalışmaların 2021’de başlayacağını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de TOKİ ile birlikte hayata geçirilecek projeleri görüşmek üzere Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Körfez’de hayata geçirilmesi planlanan projeler de masaya yatırıldı. TOKİ’nin İlimtepe’de yapacağı bin 500 sosyal konut için 2021’de çalışmaların başlayacağı belirtilirken, kentsel dönüşüm noktasında da adım atılacak. Körfez’de yine İlimtepe’de hayata geçirilecek olan İlimtepe Millet Bahçesi de konuşuldu. TOKİ iş birliği ile hayata geçirilecek olan Millet Bahçesi’nin de startı 2021’de verilecek.

Körfez İlimtepe’de 400 dönümlük alanda bin 500 konutun hemen yanında hayata geçirilecek olan projede mesire alanları, kır lokantası, kır kahvesi, doğa yürüyüş parkuru, paintballl ve zipline parkuru, seyir terasları ve spor alanları yer alıyor. Ayrıca proje kapsamında bölgeye bir de seyir terası yapılması planlanıyor.

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