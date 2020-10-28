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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Pandemide spor ile güçlü kal” temalı spor festivali başladı

İHA

“Pandemide spor ile güçlü kal” temalı spor festivali başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri dikkate alınarak, “Pandemide spor ile güçlü kal” temalı spor festivali düzenlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için İzmit Uluslararası Fuar Merkezi C Salonu’nda 2729 Ekim tarihleri arasında korona virüs tedbirlerini de dikkate alarak “Pandemide spor ile güçlü kal” temalı spor festivali düzenledi. Etkinliğin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte etkinliğe çok sayıda çocuk ve genç katılım sağladı. Spor festivali, birçok farklı dalda faaliyete ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında konuşan ve spor ve gençlik faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin bütün okullarında Robotik Kodlama Sınıflarının açılacağı müjdesini verdi.
Düzenlenen bütün spor ve kültürel etkinlikler, yapılan parklar, gerçekleştirilen projelerin hepsinin, yarınların teminatı olan çocuklar için olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde 97 okulumuza robotik kodlama sınıfları yapacağız. Çünkü geleceğin dünyası kodlamayı bilenlerin, robotları bilenlerin dünyası olacak. Bir zamanlar okuryazarlık ne ise geleceğin dünyasında kodlamayı ve robotiği bilmek de o olacağı için sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Bir sonraki sene 98. yılında da 98 sınıf, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılında da 100 sınıf olmak üzere Kocaeli’nin okullarında robotik kodlama sınıfları olacak. Kocaeli ‘Kodeli’ olacak. ‘Kodeli’ çocukları geleceğin dünyasının yazılımcıları, robotları yapanlar olacaktır” dedi.
Gençler ile birlikte bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu vurgulayan ve bugün de salona girer girmez gençlerin coşkusuyla bir kez daha enerji bulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmeleri konusunda dikkat etmeleri konusunda gençleri uyardı. Spor yaparak zinde bir vücut ile bu pandemi sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkılabileceğine ve bu sürecin kurallara dikkat ederek hep birlikte aşılacağını kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bütün hizmetleri yarınlarımızın teminatı siz çocuklarımızın mutluluğu ve daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için yapıyoruz. Çocuklarımız sporun yanı sıra aynı zamanda güzel sanatların bir alanıyla da ilgilenecekler. Bütün bu faaliyetlerin tasarımlarını yaptık. Sizler için çok iyi eğitmenler, antrenörler hazırladık. Üniversitelerimizle, Milli Eğitimimizle, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle bütün temaslarımızı kurduk. Sizin için geleceğin dünyasında çok güzel bir Kocaeli hazır olacak. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları olarak Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Festivali etkinlikleri arasında ilgi çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Floor curling, penaltı, masa tenisi, badminton, tenis, eğlenceli atletizm ve ayak tenisi olmak üzere yedi branştaki etkinlik festivalde yer aldı. Bu yıl düzenlenen spor festivaline ilk gün oldukça yoğun katılım sağlandı. Gençlerin sportif etkinlikler esnasında mutlulukları gözlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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