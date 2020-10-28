Cumhuriyet Bayramına en özel kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı zeybek oynayıp, türkü söyleyerek kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümünü türküler eşliğinde kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 1735 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Özel öğrenciler Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü nedeniyle Seka Parkta Zeybek oynadı, türküler seslendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrencilere milli bayram bilincini aşılamak için özel etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda özel öğrenciler Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümünü kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri andı.

Seka Parkta düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, zeybek oynadı, türküler seslendirdi. Zeybek kıyafetlerini giyen öğrencilerin bayramlardaki gibi yaşadıkları sevinç ve mutluluk gözlerden kaçmadı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin öğretmenleri, özel öğrencilere anlatım yönteminden ziyade, işitsel, görsel, dokunarak ve uygulamalı faaliyetler ile konuların işlendiğini ve böylelikle öğrencilerin öğrenmeleri ve dikkatlerini toplamaları daha kolay olduğunu belirtti.

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