Fiyatı düşen hamsi, balık pazarının gözdesi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Balık Pazarı'nda tezgahlar, Marmara Denizi'nde avlanan balıklarla doldu. Pazarın en çok satan balığı kilo fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi oldu.

Denizlerde yaşanan balık çeşitliliği, İzmit Balık Pazarı'ndaki tezgahlara yansıdı. Balık pazarında hareketlilik yaşandığı görülürken, en büyük ilgi gören balık, kilo fiyatı 20 liraya kadar düşen hamsi oldu. Önceki günlerde bazı yerlerde kilo fiyatı 40 liraya kadar çıkan hamsinin şu anda 20 liraya kadar indiğini belirten balıkçı esnafı, önümüzdeki günlerde fiyatların biraz daha ineceğini tahmin etiklerini söyledi. Geçen ay tanesi 10 liraya satılan palamudun denizlerde azalmasından dolayı fiyatının arttığını ifade eden balıkçılar, şu anda palamudun tanesinin 30 liradan alıcı bulduğunu belirtti.

Tezgahlarda yaşanan balık çeşitliliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Denizlerde bu sene bolluk olduğu için tezgahlarımızda şu an her çeşit balık var. Şu anda 30'dan fazla çeşit satıyoruz. Fiyatlar da düşmeye başladı 5 gün önce hamsiyi 40 lira ile 50 lira arasında satıyorduk şu anda 20 lira ile 25 lira arasında satıyoruz. Çinekop 70 liraydı şu anda 50 liraya kadar düştü. Palamudun fiyatı biraz yükseldi ama her geçen gün balık bollaştıkça fiyatlar biraz daha aşağı düşecek. Palamut arttığı zaman hamsi sayısı düşer çünkü palamudun yemi hamsidir. Şu anda buraya daha Karadeniz hamsisi gelmedi. İstanbul Boğazı'ndan gelen hamsileri satıyoruz. Şu anda hamsi vatandaşların bir numaralı tercihi. Hamsinin yanında istavrit, mezgit, çinekop ve tekir halkın alabileceği fiyatlara düştü. İlerleyen süreçlerde de balık fiyatları bu şekilde düşük fiyatlarla gider yeni yılın ilk günlerinde ise fiyatlarına artmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-28 11:31:26



