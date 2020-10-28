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İzmit'te aronya meyvesini toprakla buluşturdu

İHA

İzmit'te aronya meyvesini toprakla buluşturdu

Toprağın zenginliklerinden faydalanmaya devam eden İzmit Belediyesi, bu kez antioksidan özellikli süper meyve aronya üretimine başlıyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, zengin içeriği ile insan sağlığı ve beslenmesi açısından oldukça yararlı olan aronya meyvesinin ekim işlemlerine Emirhan Mahallesi Alternatif Ürünler Bahçesi’nde başlandı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak tarım alanında birçok projeye imza atan ziraat mühendisleri tarafından 4 dönümlük arazide başlatılan ekim işlemleri tamamlandı. Vatandaşın sağlığını önemseyen ve bu doğrultuda toprağın zenginliğinden de faydalanmak isteyen İzmit Belediyesi, aronya üretimine başlıyor. Antioksidan içeriği nedeniyle kanserli hücreleri yok etme kapasitesine sahip olan aronyanın hasadının seneye yapılması planlanıyor.

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