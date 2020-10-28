Cumhuriyetin yeni yaşı 97 kodlama atölyesi ile taçlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KODELİ Projesi kapsamında eğitim kurumlarına kazandırılacak 97 adet robotik kodlama atölyesi, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un katılacağı törenle Cuma günü eğitimin hizmetine sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yıldönümünü gerçekleştireceği eğitim hamlesi ile taçlandıracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yılında Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini hayata geçirecek. Muhasır medeniyetler hedefine ve geleceğin emanetçileri olan gençlere yönelik son derece önemli bir adım olan proje sayesinde 97 adet robotik kodlama atölyesi Kocaeli’deki eğitim kurumlarına kazandırılacak. Söz konusu eğitim hamlesi için 30 Ekim Cuma günü bir lansman düzenlenecek. Projenin tanıtım törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekayla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesini hayata geçiriyor. Geleceğin ve vatanın emanetçilerine olan sorumluluğunun bilincinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini hayata geçirdi. KODELİ’nin çıkış noktası ise Cumhuriyetin 97. Yıl kutlamaları ile özdeşleştirildi. Geleceğin anlamı olan Gençler ve Cumhuriyet, KODELİ yatırımı ile adeta taçlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yılında kentin 97 eğitimin kurumuna robotik kodlama atölyesi hediye edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Bilişim ve Robotik Kodlama süreci etap etap ilerleyerek bugünkü halini aldı. Birinci etapta bilgisayar okuryazarlığı için adımlar atıldı ve Kocaeli’de 10 yıl boyunca aralıksız “Her öğrenciye bir bilgisayar kampanyası” gerçekleştirildi. Söz konusu kampanya ile Kocaeli’de öğrenim gören yaklaşık 259 bin altıncı sınıf öğrencisine bilgisayar ve tablet hediye edildi. Bir nesil kendi tablet ve bilgisayarlarıyla yetişti, bilgisayar okuryazarlığı tamamlandı. Bilgisayar okuryazarlığı etabının tamamlanmasının ardından Bilişim ve Robotik Kodlamanın ikinci etabı olan bir üst aşamaya geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu nedenle, temel bilgisayar becerileri edinen gençler için robotik kodlama atölyeleri kurma kararı aldı.

İlk olarak 20202024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi onaylandı. “Robotik Kodlama Atölyeleri” projesi saha çalışmalarına 31 Mart 2019 itibari ile başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı. Okulların keşifleri tamamlanarak, donanım ve altyapı ihtiyaçları tespit edildi. Bütçede her yıl 10 milyon lira kaynak ayrıldı ve sonuç itibariyle 97 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı. 2023’e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. Hedef ise Cumhuriyetin 100. yılında Kocaeli’de fiziki durumu uygun olan tüm okullara robotik kodlama atölyesi kurmak olacak.

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