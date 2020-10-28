29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü Büyükşehire ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvayın 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyuruldu. Öte yandan İzmit Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G ve Hat 700 mevcut tarifeyle ücretli bir şekilde çalışmaya devam edecek.

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