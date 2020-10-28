Büyükşehir Konservatuvarından Cumhuriyet Bayramı konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel “Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’’ düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, “Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’’ düzenlendi. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri Tuğçe Erenci, Nuray Polat Gündoğan ve Neşe Sarısözen Adalı tarafından birbirinden eşsiz kahramanlık türküleri seslendirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi tarafından, konserde seslendirilen eserlerin hikayelerinin anlatımı yapıldı. Düzenlenen konser etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Sosyal mesafeli oturma düzeninin oluşturulduğu konsere HES kodu ve maske ile girişler sağlandı.

Bir araya gelmelerine ortam sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar, “Pandemi koşullarında bu tür etkinlikleri özel koşullar altında, daha ihtimamla, daha dikkatli yapıyoruz. Bu zor zamanda 29 Ekim programımıza teşrifiniz bizleri onurlandırdı. Türkülerimizden aldığımız güçle, bu heyecanla buraya geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü kendimize ait bir kahramanlık öyküsünün bir ürünü olarak bu coğrafyada varız” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Uçar, solistlere ve hikayelerin anlatıcısı Fatih Sevdi’ye çiçek takdim etti. Ah Bir Ataş Ver, Çanakkale İçinde, Havada Bulut Yok gibi kahramanlık Türkülerinin seslendirildiği konser, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısının izleyiciyle birlikte söylenmesiyle son buldu. Cumhuriyet Bayramı için özel olarak düzenlenen konser, İstiklal Harbinde ve Çanakkale Savaşında cephelerde savaşmış askerlerin anısına Anadolu’da yakılan türkülerin seslendirilmesiyle duygu dolu anlar yaşattı.

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