Kaymakamlık önündeki durakta şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te kaymakamlığın önündeki otobüs durağının yanında unutulan el çantası, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Ekipler, çantanın boş olduğunu belirledi.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının önündeki otobüs durağının yan tarafında el çantası olduğunu görenler, şüphelenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, cadde, yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-10-28 13:01:06



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