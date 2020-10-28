Kocaeli'de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade: "Ölü taklidi yapmasaydım ölebilirdim" Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işçisini rehin alarak kendisini silahla yaralayan kardeşinin davasında omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyleyen ağabey, “Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım. Kendimi yere atmasaydım ölebilirdim” dedi.

Olay, 16 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel Ergün'e 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel Ergün yaralanırken, kardeşi Hasan Ergün bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, 20 dakika süren polis kovalamacası sonucu rehin aldığı şahısla birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giderek teslim oldu.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Ergün hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan açılan dava Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Hasan Ergün tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan ağabey Veysel Ergün ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Veysel Ergün’ün kardeşi ile bir anlaşmazlığının olmadığını, olayın ardından omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyledi. Veysel Ergün, "Olay tarihinde sebebini bilmediğim bir şekilde iş yerine gelip 3 el ateş açtı. Yere düştüğümde bilincim yerindeydi. Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım. Aramızda bir alacak verecek meselesi yoktur. Hasan’a ben bakıyordum. Bana 1.5 metreden ateş etti. Pandemiden dolayı hala ameliyat olamadım. 2 ay sonra omuriliğimde bulunan kurşunu çıkaracaklar. Daha sonra fizik tedavim başlayacak. Hasan Ergün’den şikayetçiyim” dedi.



"Öldürme kastım yok" diyerek tahliye talep etti

Bir anlık sinirle yaptığını söyleyen Hasan Ergün ise öldürme kastının olmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.