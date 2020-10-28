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Hulusi Kentmen'in torunu, dedesinin yaşadığı evi ziyaret etti

DHA

Hulusi Kentmen'in torunu, dedesinin yaşadığı evi ziyaret etti


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) YEŞİLÇAM'ın emektar isimlerinden Hulusi Kentmen'in İzmit'te bulunan evi, İzmit Belediyesi'nce restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarından önce tarihi evi gezen Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen, çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.
İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hulusi Kentmen'in Veliahmet Mahallesi'ndeKİ 2 katlı evinin restorasyon çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 yıldır kimsenin kullanmadığı ve zamanla harabeye dönen 120 metrekare büyüklüğündeki tarihi evin 1,5 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarının ardından halka açık bir sanat evi olması planlanıyor.
BAŞKAN HÜRRİYET: KENTİMİZE KATMA DEĞER KATACAK
Hulusi Kentmen'in torunu Melek Kentmen, restorasyon çalışmalarından önce dedesinin yıllar önce yaşadığı evi ziyaret etti. Ziyarette İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılacak olan restorasyon işlemlerinin kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Restorasyon çalışmasına başladığımız bu kentin tarihi değerlerini korumak ve geleceğe aktarmak, bu kente katma değer katmak, bu kentin turizm değerini artırmak ile ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burası da bizim için çok kıymetli çünkü Yeşilçam'ın o gülen yüzü rahmetli Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği bir ev olduğunu tespit etmiştik. Hemen çalışmalara başladık. Tarihe nasıl kazandırabiliriz, bu anlamda nasıl güzel bir alan yaratabiliriz diye araştırmalar yaptık. Bu anlamda da evi kamulaştırma kararı aldık. Dava işlemlerini tamamladık ve buranın tapusu artık İzmit Belediyesi'ne ait. Torunu Melek Kentmen'e ulaştık ve manevi desteklerini de aldık. İnşallah burayı güzel bir sanat ve barış evi haline getireceğiz" dedi. 
'DENİZ VE TİYATRO İKİ BÜYÜK HAYALİYDİ'
Yıllar sonra dedesinin yaşadığı evi ziyaret eden Melek Kentmen duygulu anlar yaşadığını belirterek, "Dedem bebeklik dönemlerinde Bulgaristan'dan göç ederek buraya yerleşmiş. Dedemin kendi ağzından bir söylemi var; 'Denizcilik aşkı bana İzmit Körfezi'nde bulaştı, tiyatro aşkı da Akçakoca İlkokulu'nda'. Bu evin bahçesinden İzmit Körfezi'ne baktığı zaman da 'Ben denizci olacağım' diye iç geçirirmiş. Bunu kendi söylemişti. İki büyük aşkı olan deniz ve tiyatroya kavuşarak hayallerini gerçekleştirdi dedem. O hepimizin evine konuk olan dedesi, babası ve komiser amcasıydı. Emeği geçen herkese kendim ve ailem adına şükranlarımı iletiyorum. Çok güzel bir şeye vesile oldu. Hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. İnşallah bittiği zaman da burada bu şekilde onu konuşuyor olacağız" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2020-10-28 15:33:46

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