Sokak ortasında bıçaklandı, fatura ödeme merkezine sığındı (2)

YARIM SAAT SONRA EŞİ DE BIÇAKLANDI
İzmit'te, Arda B.'nin bıçaklanmasından yaklaşık yarım saat sonra eşi Damla Sevim B. de olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Ilgaz Sokak'taki evinin önünde kimliği belirsiz iki kadın tarafından bacağından bıçaklandı. Damla Sevim B.'nin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Damla Sevim B.'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Polis, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-10-28 17:35:07
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