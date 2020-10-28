EuroLeague Kadınlar: Spar Girona: 76 - ACS Sepsi: 54

– EuroLeague Kadınlar Ön Eleme maçında Spar Girona, ACS Sepsi’yi 7654 yendi
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Özlem Yalman xx, Charalampos Karakatsounis xx, Aleksandar Milojevic xx
Spar Girona: Adaora Elonu x 8, Laia Palau x 2, Sonja Vasic xxx 17, Frida Eldebrink xxx 15, Maria Araujo x 7, Giedre Labuckiene x 4, Chelsea Gray x 9, Helena Oma x, Julia Soler x, Julia Reisingerova xxx 12, Paola Ferrari x 2
Başantrenör: Eric Suris Sola
ACS Sepsi: Jovana Pasic x, Ioana Ghizila x, Pinelopi Pavlopoulou x, Kincso Kelemen x, Marie Ruzickova xx 10, Simina Andra Mandache x, Annemarie GodriParau x 3, Rebecca Diane Tobin xxx 17, Rebekah Gardner xxx 24
Başantrenör: Zoran Mikes
1. Periyot: 1913 (Spar Girona lehine)
Devre: 3128 (Spar Girona lehine)
3. Periyot: 5242 (Spar Girona lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.