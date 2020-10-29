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Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı Kardeşinin alacaklıları 5 çocuğunun uyuduğu odaya kurşun yağdırdı Piyasaya 5 milyon borçlanan kardeşi ortadan kaybolunca alacaklılarının tehdidi ile yaşamaya başladı Korkudan çöp dökmeye bile çıkamayan aile çocuklarını okula gönderemiyor

İHA

Müteahhit kardeşinin alacaklıları evine 14 kurşun sıktı Kardeşinin alacaklıları 5 çocuğunun uyuduğu odaya kurşun yağdırdı Piyasaya 5 milyon borçlanan kardeşi ortadan kaybolunca alacaklılarının tehdidi ile yaşamaya başladı Korkudan çöp dökmeye bile çıkamayan aile çocuklarını okula gönderemiyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan kardeşinin piyasaya olan borçları nedeniyle sürekli tehdit edilen ailenin yaşadığı ev kurşun yağmuruna tutuldu. 5 çocuğun uyuduğu odanın duvarına 14 kurşun isabet ederken, aile can güvenlikleri olmadığı için sokağa çıkamadıklarını söyledi.
Olay, 25 Ekim gecesi 01.20 sıralarında Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yapan kardeşi Evren Çebi’ye 2 daire kaşlığını arsasını inşaat yapması için veren ve berberlik yaparak geçimini sağlayan Abdurrahman Çebi, dairelerini teslim alması sonrasında yeni evine taşındı. Bir süre sonra piyasaya yaklaşık 5 milyon lira borçlanan Evren Çebi ise ortadan kayboldu. Müteahhit Evren Çebi’nin kaybolması sonrasında kendisinden alacaklı olan kayınbiraderi S.G. ve yakınları ise Abdurrahman Çebi ve ailesini tehdit etmeye başladı.

5 çocuğu ile korku içinde yaşıyor
Müteahhide ulaşamayan S.G. ve yakınları, tehdit ettikleri Abdurrahman Çebi’nin karısı ve 5 çocuğu ile yaşadığı evi gece silahla taradı. Evine 14 kurşun isabet eden Çebi, silah sesini duyup uyanınca 5 çocuğunun uyuduğu odanın duvarına 14 kurşun isabet ettiğini gördü. Çocuklarını alarak pencerelerden uzak odaya kaçan Çebi, polisi arayarak şikayetçi oldu. Can güvenlikleri olmadığı için dışarı çıkamadıklarını söyleyen Çebi, kardeşinin bulunmasını ve kendisini tehdit edenlerin cezalandırılmasını bekliyor.

Tehdit edildikten iki saat sonra evine 14 kurşun sıktılar
Kardeşinden alacaklı olanların kendisini eşi ve çocukları ile sürekli tehdit ettiklerini iddia eden Abdurrahman Çebi, “Kardeşim müteahhitlik yapmaktaydı. Benim arsamı kat karşılığı istedi. 4 daireye 3 daire karşılığı anlaştık. Daha sonra bunun borcu olduğu için bir dairemi daha verdim. Yani 2 tane daire almış oldum. Kardeşim piyasaya olan borçlarından dolayı 34 gündür kayıp. Kardeşimin kayınçosu ve ailesi, kardeşimin kaybı ile ilgili beni sorumlu tutuyorlar. Olaydan yarım saat önce alkollü olarak belinde silahla gelerek beni tehdit etti. Giderken de ‘Çoluğun çocuğun var’ dedi. Polise gittik ifademizi verdik. Bundan 23 saat sonra gece 01.20 sıralarında evim kurşunlandı. Ondan sonra tekrar gittik ifade verdik. Polis geldi, boş kovanları buldu. Tutanak tuttular. Savcılığa verdik şu anda süreci bekliyoruz” dedi.

“Yanlış bilmeseler kesinlikle çocuklardan biri zarar görebilirdi”
Diğer alacaklıların da kendisini tehdit ettiğini söyleyen Çebi, “Kapıma geliyorlar. Can güvenliğimiz yok. Çocukları dışarıya, bakkala, okula gönderemiyoruz. 5 çocuğum var. Özellikle çocuklarımın yatak odasına ateş etmişler. Özellikle giderken, ‘Çocuğun var, eşin var’ diyerek öyle gitti. Ondan sonra da evim kurşunlandı. Şu anda evde 14 kurşun izi var. Aslında yatak odası hedef alınmış ama oraya gelmiş. Orayı yatak odası biliyorlar. Yanlış bilmeseler kesinlikle çocuklardan biri zarar görebilirdi” diye konuştu.

“Alt katım bile 2 kişiye satılmış, tapu başkasının üzerine”
Kardeşinin piyasaya yaklaşık 5 milyon lira borcunun olduğunu belirten Abdurrahman Çebi, “Daha bu bize gelenler. Arkasını bilmiyoruz. Ve bunlardan da tehdit alıyorum. Bunlar belki davalarında haklılar ama sonuçta tehdit bana geliyor. Kardeşim yakalansın, eğer ben suçluysam ben çekeyim ama kardeşim ve yanındakiler suçluysa onlar hesabını versin. Beraber ortak iş yaptığımız yok. Ben berberlik yapmaktaydım. Mesela alt katım bile 2 kişiye satılmış, tapu başkasının üzerine görünüyor. Onlar da gelip bana hesap sorabiliyor” şeklinde konuştu.

“Çöpü dökmeye bile gidemiyoruz aşağıya”
Kurşunlanma gecesi korku ile çocuklarının odasına koştuğunu anlatan Antika Çebi, “Bebeğim vardı uyutuyordum. Daha sonra silah sesleri duyduk. Eşim ‘Kalk polisi ara’ dedi. Ben de aradım ama çocukların odasına kaçtım direk. Çocukların odası taranmış. Çocukları kaldırdık, down sendromlu oğlum da var 15 yaşında onu da aldık aşağıya indik. Polisi aradık geldiler. İnceleme yaptılar 14 boş kovan aşağıda 14 isabet yeri de evde buldular. O sıra şoka girdik. 1520 dakika kendimize gelemedik. Can güvenliğimiz yok. Markete pazara gidemiyoruz, çöpü dökmeye bile gidemiyoruz aşağıya. Bizim bir günahımız yok ama karşı taraf bunu anlamıyor. ’Ya seni, ya karını ya da çocuğunu alırız’ diyerek açık açık tehdit ediyorlar. Bunu polis ifademizde de bildirdik. Camlara yakın oturamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşimi tuzağa çekmeye çalışıyorlar”
Müteahhit Çebi için kayıp başvurusu yaptıklarını dile getiren Antika Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eşimi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Kaynımın çalıştığı sucu, eşime arabasının kapısının sıkıştığını söyleyerek ‘Gelsene’ diyor. Eşim de ‘Ben kaportacı mıyım, git tamirci çağır’ diyor. Eşime el işareti yaparak uyardım. Bu bir tuzak dedim. Hemen polisi aradık polisler geldi kapıya. Olayı saptırıyorlar. Ya kaynım gerçekten öldü üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Kayınım eşi, kaybolduktan sonra bize haber vermedi. İskan almaya gidecekti eşim. Kaynımın imzası gerekiyordu. Öyle öğrendiler kayıp olduğunu. Hiçbir kayıp başvurusu yapmamışlar. Eşimin kayıp başvurusundan bir sün sonra eşi gidip kayıp başvurusu yapmış.”

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı
Olayda büyük korku yaşadıklarını söyleyen çocuklar da dışarıya çıkamadıklarını dile getirdi. Olayın ardından duvarı kurşun izleriyle dolan evde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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