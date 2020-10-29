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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet İzmit Belediyespor’u tebrik etti

İHA

Başkan Hürriyet İzmit Belediyespor’u tebrik etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Euroleague Woman ön eleme maçında aldığı galibiyetle gruplara kalan İzmit Belediyespor’u tebrik ederek, “Artık devler ligindeyiz” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Euroleague Woman ön eleme maçında aldığı galibiyetle gruplara kalarak 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı ile birlikte kente çifte bayram yaşatan ‘İzmitli Periler’i tebrik etti. Macar rakibi DVTK Miskolc’u 8568 gibi bir skorla geçen İzmit Belediyespor’u maç sonunda tebrik eden Hürriyet, “Artık devler ligindeyiz, Avrupa’dayız. İzmit’in kızlarını kutluyorum” dedi.
Maçın hemen ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Öncelikle çok mutluyuz. Devler ligindeyiz, Avrupa’dayız. İddia koymuştuk, ilk senemizde bu iddiamızı gerçekleştirdik. Bu bizim için çok kıymetli. İzmit’in kızlarını kutluyorum. Periler bugün gerçekten çok büyük bir mücadele verdi. Takımımızın bütün teknik heyetine, kulüp başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerin emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımımız düşük bütçeyle neler yapılabileceğini azim ve kararlılıkla göstermiş oldu. Şimdi Avrupa’da mücadele edeceğiz. Başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Sonuç olarak devler ligindeyiz. Avrupa’dayız” diye konuştu.
Maç ardından konuşan İzmit Belediyespor’un işitme engelli sporcusu Çağlanur Uzundurukan ise, “Sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Takımımla birlikte Euroleague Woman’da mücadele edeceğim için ayrıca mutluyum. Bizim sevenlere, destekleyenlere teşekkür ederim” dedi.
İzmit Belediyespor’un 18 yaşındaki genç basketbolcusu İpek Garip de, “Bu zorlu maçı kazandığımız için çok mutluyum. Avrupa’dayız. İzmit halkına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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