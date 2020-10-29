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85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı İhtiyacın var mı diye soran ekiplere “Savurmak için bayrak istiyorum” dedi Yaşlı kadın evinin önüne dikilen direğe bayrağı sevinçle böyle çekti

İHA

85 yaşındaki kadının bayrak sevgisi belediye görevlilerini duygulandırdı İhtiyacın var mı diye soran ekiplere “Savurmak için bayrak istiyorum” dedi Yaşlı kadın evinin önüne dikilen direğe bayrağı sevinçle böyle çekti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki kadın, kendisini ziyaret ederek ihtiyacını soran belediye görevlilerinden bayrak istedi. Yaşlı kadının bayrak sevgisi ise evinin önüne bayrak direği yerleştiren ekipler tarafından kayda alındı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Teksen köyünde vatandaşları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 85 yaşındaki Hatice Fidan’ı ziyaret ederek ihtiyacı olup olmadığını sordu. 25 yıl önce eşini kaybettiği için tek yaşayan Fidan ise tüm ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak, ekiplerden evinin önünde dalgalandırmak için Türk bayrağı istedi. Yaşlı kadının talebi karşısında duygulanan ekipler, talebi gerçekleştirmek için başlattığı çalışma ile Fidan’ın evinin önüne önce bayrak direği montajı yaptı. Daha sonra ekiplerin getirdiği Türk bayrağını heyecanla alan Fidan ise bayrağı göndere çekerek evinin önünde dalgalanmasını sevinçle izledi.
Yaşlı kadının, belediye ekiplerinden bayrak talep ettiği duygu dolu anlar ise ekipler tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ihtiyacını sorduğu Fidan, “Yıllardan beri bayrak özlemi çekiyorum, evin önüne bayrak asmak Türk'ün şerefini İslam'ın nurunu göklerde dalgalandırmak onurumuzdur” diyor. Görüntülerin devamında ise ekipler tarafından kurulan bayrak direğine Fidan tarafından Türk bayrağı çekiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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