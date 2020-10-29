Darıca´da üstü açık otobüsle Cumhuriyet kutlaması



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Üstü açık otobüsle bando eşliğinde şehir turu atan protokol üyeleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ilçe halkıyla birlikte yaşadı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97´nci yıl dönümü dolayısı düzenlenen kutlama programı Darıca Sahili'nde gerçekleşti. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okuduğu kutlama programında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Daha sonra Darıca Belediyesi Moral Otobüsü ile protokol üyeleri, bando eşliğinde şehir turu atarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Darıcalılarla beraber yaşadı. İlçe halkı, Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarından coşkuya ortak olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Darıca Belediyesi moral otobüsü, ilçedeki bütün mahallelere giderek, özellikle çocuklara farklı bir sevinç yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-10-29 14:10:58



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