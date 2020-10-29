Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor:0 - Nevşehir Belediyespor:0

– Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde, Belediye Derince Spor sahasında ağırladığı Nevşehir Belediyespor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim
Hakemler: Alper Oran xx, Cihad Buyurgan xx, Cem Mustafa Akpınar xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx (Mesut Can Tunalı dk.65 xx), Koray Baykara xxx, Gökhan Günel xx, Mehmet Bağlı xx, Efe Karaoğlu xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfun Kırca dk.89 x), Tayfur Emre Yılmaz xx, Doğancan Aynacı xx (Mehmet Tosun dk.46 xx), Sinan Morgil xx
Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel xx, İsmail Hacıhafızoğlu xxx, Efe Can Çölbekler xx, Youssef Yeşilmen xx, Emrah Bedir xx (Emre Torun dk.65 xx), Erhan Karayer xxx, Hasan Kaya xx (Muhammed Burak Taşdemir dk.80), Furkan Mızrak xxx, Ahmet Eren xx, Muhammed Furkan Işık xxx, İlyas Ural xx
Sarı kartlar: Gökhan Günel, Mehmet Bağlı (Belediye Derincespor), Ahmet Eren, Emrah Bedir (Nevşehir Belediyespor)
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