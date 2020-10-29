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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

İHA

Cumhuriyet Bayramı’nda şehitler unutulmadı

Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında şehitlik ziyaretinde de bulunuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü törenleri önceki gün Kaymakamlık önüne çelenk bırakılması ile başladı. Kutlamalar kapsamında bugün de Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti. Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, ilçe emniyet ve jandarma müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası başlayan programda Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. “Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” diyen Kaymakam Bilgin, “Yüce Türk milletin tarihin her döneminde iz bırakan kültürü ile bağımsız yaşamış ender uluslardan birisi olmuştur” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Program kapsamında daha sonra şehitlik ziyaretinde de bulunuldu. Protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakırken, dualar edildi. Vatandaşların da katılım gösterdiği programda ilk olarak şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra da mezar başında dua edildi. Programda İlçe Müftülüğü tarafından tüm şehitlerimiz için Kur’anı Kerim okundu.

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