Gebze´de 51 kaçak telefon ele geçirildi 

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GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, iki cep telefonu dükkanında kopyalanan IMEİ numaralarıyla piyasaya sürülmek istenen 51 cep telefonu ele geçirildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze´de bulunan iki cep telefonu dükkanında incelemede bulundu. Kaçak yollardan ülkemize getirilen cep telefonlarının IMEİ numaraları kopyalanarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Gümrük kaçağı 51 cep telefonuna el konuldu. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-29 21:50:46



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