Gölcük Sahil Caddesi’nde park sorunu çözülüyor

Gölcük Sahil Caddesi yol düzenlemesiyle her iki istikamete park cebi yapılacak. Proje kapsamında aynı zamanda bisiklet yolu da yapılacak.

Gölcüklülerin yoğun bir şekilde kullandığı Sahil Caddesi, artık daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayacak. Vatandaşların özellikle hafta sonlarını keyifle geçirmek için tercih ettiği sahilde park sorunu da ortadan kalkacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale sonrası parke yol da asfalt hale getirilecek. Her iki istikamete yatay park cebi yapılacak olan proje kapsamında bisiklet yolu da eklenecek.

Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesi Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi yol düzenlemesi yapım işi ihalesini gerçekleştirdi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüyle EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi. En düşük teklif Serdar Osman Çankırı Dalmızrak İnşaat’tan gelirken, en yüksek teklif Tuner Yok Asfalt Nakliyat ve İnşaat’tan geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.